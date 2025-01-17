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سعر Homo Memetus (HOMO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.60K . يتم تحديث سعر HOMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Homo Memetus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.97K - تغيير سعر Homo Memetus خلال اليوم هو -33.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.39M

أداء سعر Homo Memetus (HOMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ -0.000217932537762883 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000217932537762883 -33.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Homo Memetus (HOMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Homo Memetus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00247673$ 0.00247673 $ 0.00247673 تغير السعر (1 ساعة) +20.65% تغير السعر (1يوم) -33.09% تغير السعر (7 أيام) -46.67%

معلومات سوق Homo Memetus (HOMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: