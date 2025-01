ما هو Homo Memetus ( HOMO )

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Homo Memetus (HOMO) مستند تقني الموقع الرسمي