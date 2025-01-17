سعر Homo Memetus (HOMO)
سعر Homo Memetus (HOMO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.60K. يتم تحديث سعر HOMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Homo Memetus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.97K
- تغيير سعر Homo Memetus خلال اليوم هو -33.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.39M
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خلال اليوم، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ -0.000217932537762883 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Homo Memetus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000217932537762883
|-33.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Homo Memetus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+20.65%
-33.09%
-46.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.
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