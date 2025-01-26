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سعر Hive Game Token (HGT) المباشر لليوم هو USD 0.00007441 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.89K . يتم تحديث سعر HGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hive Game Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.21K - تغيير سعر Hive Game Token خلال اليوم هو -1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.51B

أداء سعر Hive Game Token (HGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ -0.0000527597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ -0.0000200793 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ +0.000027111142491281704 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.61% 30 يوم $ -0.0000527597 -70.90% 60 يوم $ -0.0000200793 -26.98% 90 يوم $ +0.000027111142491281704 +57.32%

تحليل سعر Hive Game Token (HGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hive Game Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007085$ 0.00007085 $ 0.00007085 24 ساعة مرتفع $ 0.00007575$ 0.00007575 $ 0.00007575 عالية طوال الوقت $ 0.02427213$ 0.02427213 $ 0.02427213 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.61% تغير السعر (7 أيام) -39.76%

معلومات سوق Hive Game Token (HGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: