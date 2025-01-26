سعر Hive Game Token (HGT)
سعر Hive Game Token (HGT) المباشر لليوم هو USD 0.00007441. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.89K. يتم تحديث سعر HGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hive Game Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.21K
- تغيير سعر Hive Game Token خلال اليوم هو -1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.51B
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خلال اليوم، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ -0.0000527597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ -0.0000200793 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hive Game Token مقابل USD هو $ +0.000027111142491281704 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.61%
|30 يوم
|$ -0.0000527597
|-70.90%
|60 يوم
|$ -0.0000200793
|-26.98%
|90 يوم
|$ +0.000027111142491281704
|+57.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hive Game Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-1.61%
-39.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.
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