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سعر HERBCOIN (HERB) المباشر لليوم هو USD 0.098668 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.11M . يتم تحديث سعر HERB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HERBCOIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.32K - تغيير سعر HERBCOIN خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 92.31M

أداء سعر HERBCOIN (HERB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HERBCOIN مقابل USD هو $ -0.00045369360451874 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HERBCOIN مقابل USD هو $ +0.0213361459 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HERBCOIN مقابل USD هو $ -0.0300126743 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HERBCOIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00045369360451874 -0.45% 30 يوم $ +0.0213361459 +21.62% 60 يوم $ -0.0300126743 -30.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HERBCOIN (HERB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HERBCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.098208$ 0.098208 $ 0.098208 24 ساعة مرتفع $ 0.102912$ 0.102912 $ 0.102912 عالية طوال الوقت $ 0.40991$ 0.40991 $ 0.40991 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -8.76%

معلومات سوق HERBCOIN (HERB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: