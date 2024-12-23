سعر hehe (HEHE)
سعر hehe (HEHE) المباشر لليوم هو USD 0.0138336. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.64M. يتم تحديث سعر HEHE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق hehe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 525.98K
- تغيير سعر hehe خلال اليوم هو -10.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 840.71M
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خلال اليوم، كان سعر hehe مقابل USD هو $ -0.0016528922529031 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر hehe مقابل USD هو $ -0.0060777119 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر hehe مقابل USD هو $ -0.0000367461 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر hehe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016528922529031
|-10.67%
|30 يوم
|$ -0.0060777119
|-43.93%
|60 يوم
|$ -0.0000367461
|-0.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر hehe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-10.67%
+2.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
hehe is a community token inspired by famous "hehe cat" meme
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