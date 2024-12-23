احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HEHE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HEHE.

سعر hehe (HEHE) المباشر لليوم هو USD 0.0138336 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.64M . يتم تحديث سعر HEHE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق hehe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 525.98K - تغيير سعر hehe خلال اليوم هو -10.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 840.71M

أداء سعر hehe (HEHE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر hehe مقابل USD هو $ -0.0016528922529031 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر hehe مقابل USD هو $ -0.0060777119 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر hehe مقابل USD هو $ -0.0000367461 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر hehe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016528922529031 -10.67% 30 يوم $ -0.0060777119 -43.93% 60 يوم $ -0.0000367461 -0.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر hehe (HEHE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر hehe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01332891$ 0.01332891 $ 0.01332891 24 ساعة مرتفع $ 0.01559672$ 0.01559672 $ 0.01559672 عالية طوال الوقت $ 0.04613771$ 0.04613771 $ 0.04613771 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -10.67% تغير السعر (7 أيام) +2.82%

معلومات سوق hehe (HEHE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: