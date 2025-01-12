سعر HEFE (HEFE)
سعر HEFE (HEFE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.94K. يتم تحديث سعر HEFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HEFE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23K
- تغيير سعر HEFE خلال اليوم هو +8.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 671.05M
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خلال اليوم، كان سعر HEFE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HEFE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HEFE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HEFE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.31%
|30 يوم
|$ 0
|-27.27%
|60 يوم
|$ 0
|-2.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HEFE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+8.31%
-25.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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