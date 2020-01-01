توكنوميكس HEFE (HEFE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HEFE (HEFE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HEFE (HEFE) $HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3. الموقع الرسمي: https://hefeonavax.com/ اشتر HEFE الآن!

توكنوميكس HEFE (HEFE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HEFE (HEFE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 741.56K $ 741.56K $ 741.56K إجمالي العرض: $ 644.33M $ 644.33M $ 644.33M العرض المتداول: $ 644.33M $ 644.33M $ 644.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 741.56K $ 741.56K $ 741.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00367726 $ 0.00367726 $ 0.00367726 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0011504 $ 0.0011504 $ 0.0011504 معرفة المزيد عن سعر HEFE (HEFE)

توكنوميكس HEFE (HEFE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HEFE (HEFE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HEFE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HEFE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HEFE، استكشف السعر المباشر لتوكن HEFE!

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