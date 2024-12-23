سعر Hawk (HAWK)
سعر Hawk (HAWK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M. يتم تحديث سعر HAWK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hawk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.94K
- تغيير سعر Hawk خلال اليوم هو -5.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.03B
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خلال اليوم، كان سعر Hawk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hawk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hawk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hawk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.80%
|30 يوم
|$ 0
|-5.80%
|60 يوم
|$ 0
|-30.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hawk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-5.80%
-14.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.
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