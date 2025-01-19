سعر Haram ($HARAM)
سعر Haram ($HARAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $HARAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Haram الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.71
- تغيير سعر Haram خلال اليوم هو -0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Haram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Haram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Haram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Haram مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.54%
|30 يوم
|$ 0
|-20.13%
|60 يوم
|$ 0
|-8.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Haram: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.54%
+0.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Haram is a meme coin with a strong community built around the history and culture of Islam. It is a token of love and appreciation.
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