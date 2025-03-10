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سعر Grrr (GRRR) المباشر لليوم هو USD 0.00177841 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M . يتم تحديث سعر GRRR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grrr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.95K - تغيير سعر Grrr خلال اليوم هو -19.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.94M

أداء سعر Grrr (GRRR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ -0.000421807730662667 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000421807730662667 -19.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grrr (GRRR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grrr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00170616$ 0.00170616 $ 0.00170616 24 ساعة مرتفع $ 0.00227362$ 0.00227362 $ 0.00227362 عالية طوال الوقت $ 0.00261714$ 0.00261714 $ 0.00261714 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) -19.17% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Grrr (GRRR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: