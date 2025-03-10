سعر Grrr (GRRR)
سعر Grrr (GRRR) المباشر لليوم هو USD 0.00177841. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M. يتم تحديث سعر GRRR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grrr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.95K
- تغيير سعر Grrr خلال اليوم هو -19.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.94M
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خلال اليوم، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ -0.000421807730662667 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grrr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000421807730662667
|-19.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grrr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
-19.17%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!
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