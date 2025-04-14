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سعر Grix (GRIX) المباشر لليوم هو USD 0.01988791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.07M . يتم تحديث سعر GRIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Grix خلال اليوم هو -0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 907.04M

أداء سعر Grix (GRIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grix مقابل USD هو $ -0.00016740933676534 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00016740933676534 -0.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grix (GRIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01925497$ 0.01925497 $ 0.01925497 24 ساعة مرتفع $ 0.02018253$ 0.02018253 $ 0.02018253 عالية طوال الوقت $ 0.02222079$ 0.02222079 $ 0.02222079 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.83% تغير السعر (7 أيام) +12.04%

معلومات سوق Grix (GRIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: