سعر Grix (GRIX)
سعر Grix (GRIX) المباشر لليوم هو USD 0.01988791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.07M. يتم تحديث سعر GRIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Grix خلال اليوم هو -0.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 907.04M
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خلال اليوم، كان سعر Grix مقابل USD هو $ -0.00016740933676534 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016740933676534
|-0.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.83%
+12.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."
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