سعر Graviton (GRAV)
سعر Graviton (GRAV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 733.30K. يتم تحديث سعر GRAV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Graviton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.58K
- تغيير سعر Graviton خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.04B
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خلال اليوم، كان سعر Graviton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Graviton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Graviton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Graviton مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.58%
|30 يوم
|$ 0
|-3.77%
|60 يوم
|$ 0
|-22.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Graviton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+0.58%
-20.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gravity Bridge is an open-source and decentralized bridge that acts as a neutral arbiter for securely connecting Ethereum and Cosmos (IBC) ecosystems.
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