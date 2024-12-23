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سعر GraphLinq Wrapped ETH (WETH) المباشر لليوم هو USD 3,155.83 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.80K . يتم تحديث سعر WETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GraphLinq Wrapped ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.92 - تغيير سعر GraphLinq Wrapped ETH خلال اليوم هو -1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 94.05

أداء سعر GraphLinq Wrapped ETH (WETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GraphLinq Wrapped ETH مقابل USD هو $ -46.804524583416 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GraphLinq Wrapped ETH مقابل USD هو $ -104.0253087070 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GraphLinq Wrapped ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GraphLinq Wrapped ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -46.804524583416 -1.46% 30 يوم $ -104.0253087070 -3.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GraphLinq Wrapped ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,120.98$ 3,120.98 $ 3,120.98 24 ساعة مرتفع $ 3,304.81$ 3,304.81 $ 3,304.81 عالية طوال الوقت $ 4,373.6$ 4,373.6 $ 4,373.6 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.46% تغير السعر (7 أيام) -21.15%

معلومات سوق GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: