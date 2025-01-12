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سعر GPU ai Rich (RICH) المباشر لليوم هو USD 0.01659399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.08M . يتم تحديث سعر RICH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GPU ai Rich الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 726.78K - تغيير سعر GPU ai Rich خلال اليوم هو -7.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.08M

أداء سعر GPU ai Rich (RICH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GPU ai Rich مقابل USD هو $ -0.00139966009441235 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GPU ai Rich مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GPU ai Rich مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GPU ai Rich مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00139966009441235 -7.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GPU ai Rich (RICH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GPU ai Rich: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01649163$ 0.01649163 $ 0.01649163 24 ساعة مرتفع $ 0.02037023$ 0.02037023 $ 0.02037023 عالية طوال الوقت $ 0.02628079$ 0.02628079 $ 0.02628079 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -7.77% تغير السعر (7 أيام) +849.14%

معلومات سوق GPU ai Rich (RICH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: