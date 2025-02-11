سعر Gone (GONE)
سعر Gone (GONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.48K
- تغيير سعر Gone خلال اليوم هو +14.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.06%
|30 يوم
|$ 0
|-40.60%
|60 يوم
|$ 0
|-71.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
+14.06%
-11.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The community driven Polygon meme token created by 50+ quality individuals to bring fun back to the ecosystem. $GONE today $GONE tomorrow
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