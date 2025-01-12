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سعر Golff (GOF) المباشر لليوم هو USD 0.00563232 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.25K . يتم تحديث سعر GOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Golff الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.49 - تغيير سعر Golff خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.94M

أداء سعر Golff (GOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Golff مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Golff مقابل USD هو $ -0.0023527135 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Golff مقابل USD هو $ -0.0027525553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Golff مقابل USD هو $ -0.0008342694902523075 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0023527135 -41.77% 60 يوم $ -0.0027525553 -48.87% 90 يوم $ -0.0008342694902523075 -12.90%

تحليل سعر Golff (GOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Golff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00562744$ 0.00562744 $ 0.00562744 24 ساعة مرتفع $ 0.00563964$ 0.00563964 $ 0.00563964 عالية طوال الوقت $ 14.15$ 14.15 $ 14.15 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -18.32%

معلومات سوق Golff (GOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: