سعر Golff (GOF)
سعر Golff (GOF) المباشر لليوم هو USD 0.00563232. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.25K. يتم تحديث سعر GOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Golff الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.49
- تغيير سعر Golff خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.94M
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خلال اليوم، كان سعر Golff مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Golff مقابل USD هو $ -0.0023527135 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Golff مقابل USD هو $ -0.0027525553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Golff مقابل USD هو $ -0.0008342694902523075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0023527135
|-41.77%
|60 يوم
|$ -0.0027525553
|-48.87%
|90 يوم
|$ -0.0008342694902523075
|-12.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Golff: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.00%
-18.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return
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