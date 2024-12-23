سعر GoGoPool (GGP)
سعر GoGoPool (GGP) المباشر لليوم هو USD 8.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.39M. يتم تحديث سعر GGP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoGoPool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84K
- تغيير سعر GoGoPool خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.09M
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خلال اليوم، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ -0.210629921765602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ -1.1091248440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ +5.1960893920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.210629921765602
|-2.45%
|30 يوم
|$ -1.1091248440
|-13.23%
|60 يوم
|$ +5.1960893920
|+62.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoGoPool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.46%
-2.45%
-28.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster
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