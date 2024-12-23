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سعر GoGoPool (GGP) المباشر لليوم هو USD 8.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.39M . يتم تحديث سعر GGP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoGoPool الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84K - تغيير سعر GoGoPool خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.09M

أداء سعر GoGoPool (GGP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ -0.210629921765602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ -1.1091248440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ +5.1960893920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoGoPool مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.210629921765602 -2.45% 30 يوم $ -1.1091248440 -13.23% 60 يوم $ +5.1960893920 +62.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GoGoPool (GGP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoGoPool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 8.21$ 8.21 $ 8.21 24 ساعة مرتفع $ 8.8$ 8.8 $ 8.8 عالية طوال الوقت $ 19.66$ 19.66 $ 19.66 تغير السعر (1 ساعة) +1.46% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -28.69%

معلومات سوق GoGoPool (GGP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: