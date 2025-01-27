سعر GMCoin (GMCOIN)
سعر GMCoin (GMCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.064595. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GMCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GMCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.64K
- تغيير سعر GMCoin خلال اليوم هو -4.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GMCoin مقابل USD هو $ -0.00276297343625023 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GMCoin مقابل USD هو $ +0.0015753493 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GMCoin مقابل USD هو $ -0.0410670786 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GMCoin مقابل USD هو $ -0.1626188245292631 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00276297343625023
|-4.10%
|30 يوم
|$ +0.0015753493
|+2.44%
|60 يوم
|$ -0.0410670786
|-63.57%
|90 يوم
|$ -0.1626188245292631
|-71.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GMCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-4.10%
-5.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GMCoin is the first company to establish a vast and practical token model based on #DeBu #Decentralized #Businesses developed on the whole #cryptocurrency network. It is the First Tokenized Company in the World with its Tron Blockchain based $GMCoin ecosystem. Since more developers and token issuers are focusing on #DeFi #GameFi, #Metaverse and #NFT, $GMCoin focuses on tokenization of #business #processes and #frameworks and demonstrating this #DeBu ecosystem in ""GM Informatics Joint Stock Company"" Furthermore, $GMCoin sponsors the Turkish Handball Super League giant “Beşiktaş Handball Team” and many Fifa21 Playstation 4 and Xbox ProClubs Leagues like, Portugal GMCoin Elite Cup, Romania GMCoin Liga 1, Brazil GMCoin Serie A, Poland GMCoin Super Liga, Malaysia GMCoin Liga 1 and Mexico GMCoin Primera Division 1A, as well as VPL’s ProClubs WorldCup events and Championship Leagues.
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