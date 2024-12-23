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سعر Globiance Exchange (GBEX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M . يتم تحديث سعر GBEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Globiance Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 498.46K - تغيير سعر Globiance Exchange خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 368.29T

أداء سعر Globiance Exchange (GBEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.29% 30 يوم $ 0 -27.20% 60 يوم $ 0 -45.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Globiance Exchange (GBEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Globiance Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) -29.73%

معلومات سوق Globiance Exchange (GBEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: