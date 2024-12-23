سعر Globiance Exchange (GBEX)
سعر Globiance Exchange (GBEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M. يتم تحديث سعر GBEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Globiance Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 498.46K
- تغيير سعر Globiance Exchange خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 368.29T
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خلال اليوم، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Globiance Exchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.29%
|30 يوم
|$ 0
|-27.20%
|60 يوم
|$ 0
|-45.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Globiance Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
-2.29%
-29.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers.
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