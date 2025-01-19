سعر Glitch (GLITCH)
سعر Glitch (GLITCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GLITCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glitch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.35
- تغيير سعر Glitch خلال اليوم هو -1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glitch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.12%
|30 يوم
|$ 0
|-7.46%
|60 يوم
|$ 0
|-9.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.12%
-2.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A bit meme a bit not, but 100% glitchhh
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