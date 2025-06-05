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سعر Giggles (GIGGLES) المباشر لليوم هو USD 0.00261956 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56M . يتم تحديث سعر GIGGLES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Giggles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Giggles خلال اليوم هو +21.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.48M

أداء سعر Giggles (GIGGLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ +0.00047171 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00047171 +21.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Giggles (GIGGLES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Giggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00178564$ 0.00178564 $ 0.00178564 24 ساعة مرتفع $ 0.00318641$ 0.00318641 $ 0.00318641 عالية طوال الوقت $ 0.00630719$ 0.00630719 $ 0.00630719 تغير السعر (1 ساعة) +2.32% تغير السعر (1يوم) +21.96% تغير السعر (7 أيام) -6.76%

معلومات سوق Giggles (GIGGLES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: