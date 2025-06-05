سعر Giggles (GIGGLES)
سعر Giggles (GIGGLES) المباشر لليوم هو USD 0.00261956. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56M. يتم تحديث سعر GIGGLES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Giggles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Giggles خلال اليوم هو +21.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.48M
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خلال اليوم، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ +0.00047171 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Giggles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00047171
|+21.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Giggles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.32%
+21.96%
-6.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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