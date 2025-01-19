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سعر GENIUS AI (GNUS) المباشر لليوم هو USD 6.89 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GNUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GENIUS AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.48K - تغيير سعر GENIUS AI خلال اليوم هو -17.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GENIUS AI (GNUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ -1.433471869713846 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ -1.3983179210 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ +1.3044079100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ -0.874600954547394 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.433471869713846 -17.21% 30 يوم $ -1.3983179210 -20.29% 60 يوم $ +1.3044079100 +18.93% 90 يوم $ -0.874600954547394 -11.26%

تحليل سعر GENIUS AI (GNUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GENIUS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.47$ 6.47 $ 6.47 24 ساعة مرتفع $ 8.33$ 8.33 $ 8.33 عالية طوال الوقت $ 45.26$ 45.26 $ 45.26 تغير السعر (1 ساعة) +1.14% تغير السعر (1يوم) -17.21% تغير السعر (7 أيام) -8.33%

معلومات سوق GENIUS AI (GNUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: