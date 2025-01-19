سعر GENIUS AI (GNUS)
سعر GENIUS AI (GNUS) المباشر لليوم هو USD 6.89. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GNUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GENIUS AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.48K
- تغيير سعر GENIUS AI خلال اليوم هو -17.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GNUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GNUS.
خلال اليوم، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ -1.433471869713846 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ -1.3983179210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ +1.3044079100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GENIUS AI مقابل USD هو $ -0.874600954547394 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.433471869713846
|-17.21%
|30 يوم
|$ -1.3983179210
|-20.29%
|60 يوم
|$ +1.3044079100
|+18.93%
|90 يوم
|$ -0.874600954547394
|-11.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GENIUS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.14%
-17.21%
-8.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GNUS إلى AUD
A$11.0929
|1 GNUS إلى GBP
￡5.6498
|1 GNUS إلى EUR
€6.6833
|1 GNUS إلى USD
$6.89
|1 GNUS إلى MYR
RM31.005
|1 GNUS إلى TRY
₺244.1127
|1 GNUS إلى JPY
¥1,076.7003
|1 GNUS إلى RUB
₽706.1561
|1 GNUS إلى INR
₹596.5362
|1 GNUS إلى IDR
Rp112,950.8016
|1 GNUS إلى PHP
₱403.4095
|1 GNUS إلى EGP
￡E.347.256
|1 GNUS إلى BRL
R$42.029
|1 GNUS إلى CAD
C$9.9216
|1 GNUS إلى BDT
৳837.135
|1 GNUS إلى NGN
₦10,732.0707
|1 GNUS إلى UAH
₴290.1379
|1 GNUS إلى VES
Bs372.06
|1 GNUS إلى PKR
Rs1,920.7942
|1 GNUS إلى KZT
₸3,657.0742
|1 GNUS إلى THB
฿236.9471
|1 GNUS إلى TWD
NT$226.6121
|1 GNUS إلى CHF
Fr6.2699
|1 GNUS إلى HKD
HK$53.6042
|1 GNUS إلى MAD
.د.م69.1756