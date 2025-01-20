سعر Generative Market eXplorer (AIGMX)
سعر Generative Market eXplorer (AIGMX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.71K. يتم تحديث سعر AIGMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Generative Market eXplorer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.45K
- تغيير سعر Generative Market eXplorer خلال اليوم هو -21.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.00M
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خلال اليوم، كان سعر Generative Market eXplorer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Generative Market eXplorer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Generative Market eXplorer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Generative Market eXplorer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Generative Market eXplorer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.32%
-21.09%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges.
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