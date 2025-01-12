سعر gemxbt (GEMXBT)
سعر gemxbt (GEMXBT) المباشر لليوم هو USD 0.0029823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.87M. يتم تحديث سعر GEMXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق gemxbt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.95K
- تغيير سعر gemxbt خلال اليوم هو -23.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.99M
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خلال اليوم، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ -0.000899825720527147 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000899825720527147
|-23.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر gemxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.19%
-23.17%
-46.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.
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