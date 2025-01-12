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سعر gemxbt (GEMXBT) المباشر لليوم هو USD 0.0029823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.87M . يتم تحديث سعر GEMXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق gemxbt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 367.95K - تغيير سعر gemxbt خلال اليوم هو -23.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.99M

أداء سعر gemxbt (GEMXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ -0.000899825720527147 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر gemxbt مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000899825720527147 -23.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر gemxbt (GEMXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر gemxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00299536$ 0.00299536 $ 0.00299536 24 ساعة مرتفع $ 0.00417022$ 0.00417022 $ 0.00417022 عالية طوال الوقت $ 0.01046887$ 0.01046887 $ 0.01046887 تغير السعر (1 ساعة) -6.19% تغير السعر (1يوم) -23.17% تغير السعر (7 أيام) -46.02%

معلومات سوق gemxbt (GEMXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: