سعر GAY (GAY)
سعر GAY (GAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.21K. يتم تحديث سعر GAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 739.94
- تغيير سعر GAY خلال اليوم هو +2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GAY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GAY.
خلال اليوم، كان سعر GAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.00%
|30 يوم
|$ 0
|-28.18%
|60 يوم
|$ 0
|-43.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+2.00%
-23.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GAY إلى AUD
A$--
|1 GAY إلى GBP
￡--
|1 GAY إلى EUR
€--
|1 GAY إلى USD
$--
|1 GAY إلى MYR
RM--
|1 GAY إلى TRY
₺--
|1 GAY إلى JPY
¥--
|1 GAY إلى RUB
₽--
|1 GAY إلى INR
₹--
|1 GAY إلى IDR
Rp--
|1 GAY إلى PHP
₱--
|1 GAY إلى EGP
￡E.--
|1 GAY إلى BRL
R$--
|1 GAY إلى CAD
C$--
|1 GAY إلى BDT
৳--
|1 GAY إلى NGN
₦--
|1 GAY إلى UAH
₴--
|1 GAY إلى VES
Bs--
|1 GAY إلى PKR
Rs--
|1 GAY إلى KZT
₸--
|1 GAY إلى THB
฿--
|1 GAY إلى TWD
NT$--
|1 GAY إلى CHF
Fr--
|1 GAY إلى HKD
HK$--
|1 GAY إلى MAD
.د.م--