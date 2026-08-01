سعر Gas Town اليوم

السعر المباشر لمشروع Gas Town (GAS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GAS.

يحتل Gas Town حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,381، مع عرض متداول قدره 999.61M GAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04420707، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GAS بمقدار +3.04% خلال الساعة الماضية و-17.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gas Town (GAS)

القيمة السوقية $ 36.38K$ 36.38K $ 36.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.38K$ 36.38K $ 36.38K إمداد دورة التداول 999.61M 999.61M 999.61M إجمالي العرض 999,610,826.4908887 999,610,826.4908887 999,610,826.4908887

القيمة السوقية الحالية لـ Gas Town هي $ 36.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GAS يبلغ 999.61M، مع إجمالي عرض 999610826.4908887. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.38K.