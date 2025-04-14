سعر Gas (GAS)
سعر Gas (GAS) المباشر لليوم هو USD 2.98. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.31M. يتم تحديث سعر GAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gas خلال اليوم هو -11.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.09M
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خلال اليوم، كان سعر Gas مقابل USD هو $ -0.374380869087832 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gas مقابل USD هو $ +0.0489199780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gas مقابل USD هو $ -0.7990989200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gas مقابل USD هو $ -2.069917153862956 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.374380869087832
|-11.17%
|30 يوم
|$ +0.0489199780
|+1.64%
|60 يوم
|$ -0.7990989200
|-26.81%
|90 يوم
|$ -2.069917153862956
|-40.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.36%
-11.17%
+53.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
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