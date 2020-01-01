شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.544
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
2
Gas
Gas
GAS
$ 0.947193
+0.13%
-0.02%
+2.51%
$ 61.65M
$ 1.78M
3
Demex
Demex
DMX
$ 0.0001472
-0.23%
+0.04%
-2.43%
$ 253.28K
$ 11.87
4
Nexus
Nexus
NEX
$ 0.000001508
+0.13%
+0.27%
-4.88%
--
$ 39.06B

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 4 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $6.31B.
ما هو التوكن النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LINK أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 4 النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض الشائعة LINK, GAS, DMX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض حوالي $6.31B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي للأجسام القريبة من الأرض ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.