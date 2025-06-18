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سعر GameZone (GZONE) المباشر لليوم هو USD 0.00245031 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر GZONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GameZone الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GameZone خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 421.55M

أداء سعر GameZone (GZONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ -0.0003003322 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ -0.0004511153 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ -0.001514223608835839 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.21% 30 يوم $ -0.0003003322 -12.25% 60 يوم $ -0.0004511153 -18.41% 90 يوم $ -0.001514223608835839 -38.19%

تحليل سعر GameZone (GZONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GameZone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00242521$ 0.00242521 $ 0.00242521 24 ساعة مرتفع $ 0.00247633$ 0.00247633 $ 0.00247633 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -6.02%

معلومات سوق GameZone (GZONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: