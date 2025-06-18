سعر GameZone (GZONE)
سعر GameZone (GZONE) المباشر لليوم هو USD 0.00245031. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر GZONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameZone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GameZone خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 421.55M
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خلال اليوم، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ -0.0003003322 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ -0.0004511153 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameZone مقابل USD هو $ -0.001514223608835839 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.21%
|30 يوم
|$ -0.0003003322
|-12.25%
|60 يوم
|$ -0.0004511153
|-18.41%
|90 يوم
|$ -0.001514223608835839
|-38.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameZone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
-0.21%
-6.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE!
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