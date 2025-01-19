سعر Game 5 BALL (BALL)
سعر Game 5 BALL (BALL) المباشر لليوم هو USD 0.00795246. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BALL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Game 5 BALL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.71K
- تغيير سعر Game 5 BALL خلال اليوم هو -3.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Game 5 BALL مقابل USD هو $ -0.000322437142123268 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Game 5 BALL مقابل USD هو $ -0.0004364962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Game 5 BALL مقابل USD هو $ -0.0018830836 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Game 5 BALL مقابل USD هو $ +0.0050880296885901864 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000322437142123268
|-3.89%
|30 يوم
|$ -0.0004364962
|-5.48%
|60 يوم
|$ -0.0018830836
|-23.67%
|90 يوم
|$ +0.0050880296885901864
|+177.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Game 5 BALL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
-3.89%
-9.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Game 5 Ball project tokenizes the legendary 1991 Game 5 championship ball, bringing this iconic piece of sports history to the blockchain for the first time. This initiative preserves the ball’s legacy, which marked the start of the Bulls’ dynasty and the end of the Lakers’ dominance. Driven by the community, this project merges sports history with digital innovation, allowing fans and collectors to own a share in the value and story of this historic moment. Join us in making history with the Game 5 Ball on Ethereum.
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