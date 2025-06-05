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سعر FROK (FROK) المباشر لليوم هو USD 0.04691056 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.37M . يتم تحديث سعر FROK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FROK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FROK خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.92M

أداء سعر FROK (FROK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FROK مقابل USD هو $ +0.00012432 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FROK مقابل USD هو $ -0.0147667828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FROK مقابل USD هو $ +0.0083047922 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FROK مقابل USD هو $ +0.008834081547592766 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012432 +0.27% 30 يوم $ -0.0147667828 -31.47% 60 يوم $ +0.0083047922 +17.70% 90 يوم $ +0.008834081547592766 +23.20%

تحليل سعر FROK (FROK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FROK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04658613$ 0.04658613 $ 0.04658613 24 ساعة مرتفع $ 0.04812236$ 0.04812236 $ 0.04812236 عالية طوال الوقت $ 0.250266$ 0.250266 $ 0.250266 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) -27.00%

معلومات سوق FROK (FROK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: