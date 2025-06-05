سعر FROK (FROK)
سعر FROK (FROK) المباشر لليوم هو USD 0.04691056. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.37M. يتم تحديث سعر FROK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FROK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FROK خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.92M
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خلال اليوم، كان سعر FROK مقابل USD هو $ +0.00012432 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FROK مقابل USD هو $ -0.0147667828 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FROK مقابل USD هو $ +0.0083047922 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FROK مقابل USD هو $ +0.008834081547592766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012432
|+0.27%
|30 يوم
|$ -0.0147667828
|-31.47%
|60 يوم
|$ +0.0083047922
|+17.70%
|90 يوم
|$ +0.008834081547592766
|+23.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FROK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.27%
-27.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.
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$0.04691056
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¥6.7021117072
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