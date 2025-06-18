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سعر Fren Pet (FP) المباشر لليوم هو USD 0.428175 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.14M . يتم تحديث سعر FP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fren Pet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Fren Pet خلال اليوم هو -3.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.33M

أداء سعر Fren Pet (FP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fren Pet مقابل USD هو $ -0.0142258866584711 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fren Pet مقابل USD هو $ -0.1363691132 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fren Pet مقابل USD هو $ +0.0146446554 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fren Pet مقابل USD هو $ -0.2081921992240914 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0142258866584711 -3.21% 30 يوم $ -0.1363691132 -31.84% 60 يوم $ +0.0146446554 +3.42% 90 يوم $ -0.2081921992240914 -32.71%

تحليل سعر Fren Pet (FP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fren Pet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.422388$ 0.422388 $ 0.422388 24 ساعة مرتفع $ 0.448156$ 0.448156 $ 0.448156 عالية طوال الوقت $ 16.52$ 16.52 $ 16.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -3.21% تغير السعر (7 أيام) -8.74%

معلومات سوق Fren Pet (FP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: