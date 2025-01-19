سعر Frankencoin (ZCHF)
سعر Frankencoin (ZCHF) المباشر لليوم هو USD 1.091. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZCHF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frankencoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.56K
- تغيير سعر Frankencoin خلال اليوم هو +1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Frankencoin مقابل USD هو $ +0.01724196 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frankencoin مقابل USD هو $ -0.0248270142 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frankencoin مقابل USD هو $ -0.0355177232 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frankencoin مقابل USD هو $ -0.0624582265435604 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01724196
|+1.61%
|30 يوم
|$ -0.0248270142
|-2.27%
|60 يوم
|$ -0.0355177232
|-3.25%
|90 يوم
|$ -0.0624582265435604
|-5.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frankencoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
+1.61%
-0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An oracle-free collateralized, decentralized Swiss Franc stablecoin backed by RWAs
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