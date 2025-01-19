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سعر Forte AUD (AUDF) المباشر لليوم هو USD 0.61923 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.55M . يتم تحديث سعر AUDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forte AUD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.53K - تغيير سعر Forte AUD خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.13M

أداء سعر Forte AUD (AUDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ -0.000719490570961 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ -0.0432688200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ -0.0432688200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000719490570961 -0.11% 30 يوم $ -0.0432688200 -6.98% 60 يوم $ -0.0432688200 -6.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Forte AUD (AUDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forte AUD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.617935$ 0.617935 $ 0.617935 24 ساعة مرتفع $ 0.61995$ 0.61995 $ 0.61995 عالية طوال الوقت $ 0.673155$ 0.673155 $ 0.673155 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) +0.58%

معلومات سوق Forte AUD (AUDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: