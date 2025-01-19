سعر Forte AUD (AUDF)
سعر Forte AUD (AUDF) المباشر لليوم هو USD 0.61923. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.55M. يتم تحديث سعر AUDF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forte AUD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.53K
- تغيير سعر Forte AUD خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.13M
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خلال اليوم، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ -0.000719490570961 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ -0.0432688200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ -0.0432688200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forte AUD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000719490570961
|-0.11%
|30 يوم
|$ -0.0432688200
|-6.98%
|60 يوم
|$ -0.0432688200
|-6.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forte AUD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.11%
+0.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forte AUD (AUDF) is a stablecoin that is pegged 1:1 to the Australian Dollar (AUD), representing a blend of traditional financial systems and blockchain tech.
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