سعر Flute (FLUT)
سعر Flute (FLUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر FLUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flute الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.68
- تغيير سعر Flute خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.69B
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خلال اليوم، كان سعر Flute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flute مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+1.31%
|60 يوم
|$ 0
|+1.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flute: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers. Problem Statement The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes. Solution FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost.
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