سعر flETH (FLETH)
سعر flETH (FLETH) المباشر لليوم هو USD 2,701.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق flETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.69K
- تغيير سعر flETH خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر flETH مقابل USD هو $ -11.300230753472 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر flETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر flETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر flETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -11.300230753472
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر flETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-0.41%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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