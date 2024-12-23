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سعر Flat Earth (FLAT) المباشر لليوم هو USD 0.00269473 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر FLAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flat Earth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36K - تغيير سعر Flat Earth خلال اليوم هو -6.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 754.73M

أداء سعر Flat Earth (FLAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ -0.000175107382685277 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ -0.0015552343 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ +0.0018724317 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000175107382685277 -6.10% 30 يوم $ -0.0015552343 -57.71% 60 يوم $ +0.0018724317 +69.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flat Earth (FLAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flat Earth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00269094$ 0.00269094 $ 0.00269094 24 ساعة مرتفع $ 0.00286984$ 0.00286984 $ 0.00286984 عالية طوال الوقت $ 0.02097604$ 0.02097604 $ 0.02097604 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -6.10% تغير السعر (7 أيام) -36.64%

معلومات سوق Flat Earth (FLAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: