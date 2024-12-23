سعر Flat Earth (FLAT)
سعر Flat Earth (FLAT) المباشر لليوم هو USD 0.00269473. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر FLAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flat Earth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36K
- تغيير سعر Flat Earth خلال اليوم هو -6.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 754.73M
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خلال اليوم، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ -0.000175107382685277 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ -0.0015552343 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ +0.0018724317 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flat Earth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000175107382685277
|-6.10%
|30 يوم
|$ -0.0015552343
|-57.71%
|60 يوم
|$ +0.0018724317
|+69.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flat Earth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-6.10%
-36.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks.
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