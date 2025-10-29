معلومات سعر Fidelity Digital Interest Token (FDIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 أدنى سعر $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Fidelity Digital Interest Token (FDIT) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FDIT بين أدنى سعر $ 1.0 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFDIT على الإطلاق هو $ 1.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FDIT 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

القيمة السوقية $ 230.95M$ 230.95M $ 230.95M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 230.95M$ 230.95M $ 230.95M إمداد دورة التداول 230.95M 230.95M 230.95M إجمالي العرض 230,953,696.07 230,953,696.07 230,953,696.07

القيمة السوقية الحالية لـ Fidelity Digital Interest Token هي $ 230.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FDIT يبلغ 230.95M، مع إجمالي عرض 230953696.07. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 230.95M.