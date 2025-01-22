سعر Fennec (FNNC)
سعر Fennec (FNNC) المباشر لليوم هو USD 0.00491134. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FNNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fennec الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.84
- تغيير سعر Fennec خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fennec مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fennec مقابل USD هو $ -0.0011921865 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fennec مقابل USD هو $ -0.0015657420 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fennec مقابل USD هو $ -0.00025594495375463 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.97%
|30 يوم
|$ -0.0011921865
|-24.27%
|60 يوم
|$ -0.0015657420
|-31.88%
|90 يوم
|$ -0.00025594495375463
|-4.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fennec: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.97%
-17.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).
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