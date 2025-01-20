سعر Feels Good Man (FGM)
سعر Feels Good Man (FGM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FGM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Feels Good Man الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.41K
- تغيير سعر Feels Good Man خلال اليوم هو -20.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.71%
|30 يوم
|$ 0
|-62.33%
|60 يوم
|$ 0
|-81.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Feels Good Man: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-20.71%
-30.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
'Feels Good Man' is the memecoin that brings joy to the blockchain! Inspired by the positivity of internet culture. 'Feels Good Man' aims to spread smiles and laughter while providing a fun and rewarding cryptocurrency experience.
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