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سعر Feels Good Man (FGM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FGM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Feels Good Man الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.41K - تغيير سعر Feels Good Man خلال اليوم هو -20.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Feels Good Man (FGM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Feels Good Man مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.71% 30 يوم $ 0 -62.33% 60 يوم $ 0 -81.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Feels Good Man (FGM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Feels Good Man: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -20.71% تغير السعر (7 أيام) -30.79%

معلومات سوق Feels Good Man (FGM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: