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سعر Feed The World (FW) المباشر لليوم هو USD 0.00161028 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84M . يتم تحديث سعر FW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Feed The World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Feed The World خلال اليوم هو +2.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B

أداء سعر Feed The World (FW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Feed The World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Feed The World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Feed The World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Feed The World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Feed The World (FW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Feed The World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00153326$ 0.00153326 $ 0.00153326 24 ساعة مرتفع $ 0.00162237$ 0.00162237 $ 0.00162237 عالية طوال الوقت $ 0.00180687$ 0.00180687 $ 0.00180687 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) +2.73% تغير السعر (7 أيام) +20.82%

معلومات سوق Feed The World (FW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: