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سعر FECES (FECES) المباشر لليوم هو USD 0.00177099 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر FECES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FECES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.66K - تغيير سعر FECES خلال اليوم هو +0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 742.27M

أداء سعر FECES (FECES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FECES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FECES مقابل USD هو $ -0.0009873086 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FECES مقابل USD هو $ -0.0008398270 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FECES مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.61% 30 يوم $ -0.0009873086 -55.74% 60 يوم $ -0.0008398270 -47.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FECES (FECES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FECES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00173344$ 0.00173344 $ 0.00173344 24 ساعة مرتفع $ 0.00182561$ 0.00182561 $ 0.00182561 عالية طوال الوقت $ 0.01310285$ 0.01310285 $ 0.01310285 تغير السعر (1 ساعة) +1.15% تغير السعر (1يوم) +0.61% تغير السعر (7 أيام) -16.54%

معلومات سوق FECES (FECES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: