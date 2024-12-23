سعر FECES (FECES)
سعر FECES (FECES) المباشر لليوم هو USD 0.00177099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر FECES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FECES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.66K
- تغيير سعر FECES خلال اليوم هو +0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 742.27M
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خلال اليوم، كان سعر FECES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FECES مقابل USD هو $ -0.0009873086 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FECES مقابل USD هو $ -0.0008398270 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FECES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.61%
|30 يوم
|$ -0.0009873086
|-55.74%
|60 يوم
|$ -0.0008398270
|-47.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FECES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.15%
+0.61%
-16.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FECES is a meme token that was born as a meme of financial freedom and possesses limitless possibility in its future utility. A community driven token.
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