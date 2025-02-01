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سعر FartStrategy (FSTR) المباشر لليوم هو USD 0.00535522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FartStrategy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29M - تغيير سعر FartStrategy خلال اليوم هو -31.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FartStrategy (FSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ -0.00249896980266497 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00249896980266497 -31.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FartStrategy (FSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FartStrategy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00535035$ 0.00535035 $ 0.00535035 24 ساعة مرتفع $ 0.00803785$ 0.00803785 $ 0.00803785 عالية طوال الوقت $ 0.01371883$ 0.01371883 $ 0.01371883 تغير السعر (1 ساعة) -8.57% تغير السعر (1يوم) -31.81% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق FartStrategy (FSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: