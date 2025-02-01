سعر FartStrategy (FSTR)
سعر FartStrategy (FSTR) المباشر لليوم هو USD 0.00535522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FartStrategy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29M
- تغيير سعر FartStrategy خلال اليوم هو -31.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ -0.00249896980266497 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FartStrategy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00249896980266497
|-31.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FartStrategy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.57%
-31.81%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FartStrategy is a lighthearted meme token created in the spirit of Fartcoin. Fartcoin, much like Dogecoin, is a meme cryptocurrency with no central team dedicated to increasing its value. Neither Fartcoin nor Dogecoin is designed or intended to be a security, nor do they carry any expectation of profit. Similarly, FartStrategy—functioning as a decentralized and leveraged holding vault for Fartcoin—is also not designed to generate a profit and should be viewed solely as a source of amusement and entertainment. Additionally, FartStrategy does not create any surplus value above the amount of Fartcoin held in its vault, which is itself based purely on the humorous meme value of Fartcoin. FartStrategy has one stated goal: Accumulate Fartcoin in the Vault. There are three mechanisms to achieve this goal: Permissionless lending pools, convertible bonds, and at-the-money offerings. The FartStrategy documentation explains how each function of the protocol work to accelerate the Fartcoin flywheel. Think MicroStrategy for Fartcoin.
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