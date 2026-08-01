سعر FARTLESS COIN اليوم

السعر المباشر لمشروع FARTLESS COIN (FARTLESS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FARTLESS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FARTLESS.

يحتل FARTLESS COIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,585، مع عرض متداول قدره 999.68M FARTLESS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FARTLESS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01169283، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FARTLESS بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-7.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FARTLESS COIN (FARTLESS)

القيمة السوقية $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K إمداد دورة التداول 999.68M 999.68M 999.68M إجمالي العرض 999,677,031.064504 999,677,031.064504 999,677,031.064504

القيمة السوقية الحالية لـ FARTLESS COIN هي $ 23.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FARTLESS يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999677031.064504. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.59K.