سعر EverETH Reflect (EVERETH)
سعر EverETH Reflect (EVERETH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.85K. يتم تحديث سعر EVERETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EverETH Reflect الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.61
- تغيير سعر EverETH Reflect خلال اليوم هو -2.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 378.16T
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خلال اليوم، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.21%
|30 يوم
|$ 0
|+64.44%
|60 يوم
|$ 0
|+74.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EverETH Reflect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.64%
-2.21%
-1.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EverETH Reflect is the very first product of the EverETH Ecosystem. A smart contract protocol that enables token holders to earn dividends in Ethereum based on the transaction tax and volume. EverETH token is listed and available for trade on PancakeSwap, the most popular trading pair being EverETH/BNB.
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