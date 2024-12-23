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سعر EverETH Reflect (EVERETH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.85K . يتم تحديث سعر EVERETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EverETH Reflect الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.61 - تغيير سعر EverETH Reflect خلال اليوم هو -2.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 378.16T

أداء سعر EverETH Reflect (EVERETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EverETH Reflect مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.21% 30 يوم $ 0 +64.44% 60 يوم $ 0 +74.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EverETH Reflect (EVERETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EverETH Reflect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.64% تغير السعر (1يوم) -2.21% تغير السعر (7 أيام) -1.38%

معلومات سوق EverETH Reflect (EVERETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: