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سعر Euro Tether (EURT) المباشر لليوم هو USD 1.042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.72M . يتم تحديث سعر EURT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Euro Tether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66M - تغيير سعر Euro Tether خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.64M

أداء سعر Euro Tether (EURT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ +0.0014595 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ +0.0034481864 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ -0.0320854724 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ -0.0605674475953882 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0014595 +0.14% 30 يوم $ +0.0034481864 +0.33% 60 يوم $ -0.0320854724 -3.07% 90 يوم $ -0.0605674475953882 -5.49%

تحليل سعر Euro Tether (EURT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Euro Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 24 ساعة مرتفع $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 عالية طوال الوقت $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -0.94%

معلومات سوق Euro Tether (EURT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: