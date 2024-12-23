سعر Euro Tether (EURT)
سعر Euro Tether (EURT) المباشر لليوم هو USD 1.042. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.72M. يتم تحديث سعر EURT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Euro Tether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66M
- تغيير سعر Euro Tether خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.64M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EURT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EURT.
خلال اليوم، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ +0.0014595 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ +0.0034481864 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ -0.0320854724 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Euro Tether مقابل USD هو $ -0.0605674475953882 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0014595
|+0.14%
|30 يوم
|$ +0.0034481864
|+0.33%
|60 يوم
|$ -0.0320854724
|-3.07%
|90 يوم
|$ -0.0605674475953882
|-5.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Euro Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+0.14%
-0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EURT إلى AUD
A$1.65678
|1 EURT إلى GBP
￡0.82318
|1 EURT إلى EUR
€0.9899
|1 EURT إلى USD
$1.042
|1 EURT إلى MYR
RM4.689
|1 EURT إلى TRY
₺36.65756
|1 EURT إلى JPY
¥163.06258
|1 EURT إلى RUB
₽107.02382
|1 EURT إلى INR
₹88.50748
|1 EURT إلى IDR
Rp16,806.44926
|1 EURT إلى PHP
₱61.31128
|1 EURT إلى EGP
￡E.52.97528
|1 EURT إلى BRL
R$6.33536
|1 EURT إلى CAD
C$1.49006
|1 EURT إلى BDT
৳124.00842
|1 EURT إلى NGN
₦1,612.99516
|1 EURT إلى UAH
₴43.52434
|1 EURT إلى VES
Bs53.142
|1 EURT إلى PKR
Rs288.87366
|1 EURT إلى KZT
₸544.97642
|1 EURT إلى THB
฿35.60514
|1 EURT إلى TWD
NT$34.00046
|1 EURT إلى CHF
Fr0.92738
|1 EURT إلى HKD
HK$8.09634
|1 EURT إلى MAD
.د.م10.44084