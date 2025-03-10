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سعر Ethos Reserve Note (ERN) المباشر لليوم هو USD 0.951528 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.75K . يتم تحديث سعر ERN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethos Reserve Note الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.73K - تغيير سعر Ethos Reserve Note خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 197.39K

أداء سعر Ethos Reserve Note (ERN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0002994919731573 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0547184740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0416547557 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0243000076422305 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002994919731573 -0.03% 30 يوم $ -0.0547184740 -5.75% 60 يوم $ -0.0416547557 -4.37% 90 يوم $ -0.0243000076422305 -2.49%

تحليل سعر Ethos Reserve Note (ERN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethos Reserve Note: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.946006$ 0.946006 $ 0.946006 24 ساعة مرتفع $ 0.956972$ 0.956972 $ 0.956972 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -2.09%

معلومات سوق Ethos Reserve Note (ERN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: