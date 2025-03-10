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سعر Ethos Reserve Note (ERN)

USD

مخطط سعر Ethos Reserve Note (ERN) المباشر

$0.951528
$0.951528$0.951528
0.00%(1D)

سعر Ethos Reserve Note (ERN) لليوم

سعر Ethos Reserve Note (ERN) المباشر لليوم هو USD 0.951528. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.75K. يتم تحديث سعر ERN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethos Reserve Note الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.73K
- تغيير سعر Ethos Reserve Note خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 197.39K

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أداء سعر Ethos Reserve Note (ERN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0002994919731573 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0547184740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0416547557 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0243000076422305 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002994919731573-0.03%
30 يوم$ -0.0547184740-5.75%
60 يوم$ -0.0416547557-4.37%
90 يوم$ -0.0243000076422305-2.49%

تحليل سعر Ethos Reserve Note (ERN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethos Reserve Note: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.946006
$ 0.946006$ 0.946006

$ 0.956972
$ 0.956972$ 0.956972

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

-0.25%

-0.03%

-2.09%

معلومات سوق Ethos Reserve Note (ERN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 187.75K
$ 187.75K$ 187.75K

$ 3.73K
$ 3.73K$ 3.73K

197.39K
197.39K 197.39K

ما هو Ethos Reserve Note ( ERN )

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المصدر Ethos Reserve Note (ERN)

الموقع الرسمي

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