سعر Ethos Reserve Note (ERN)
سعر Ethos Reserve Note (ERN) المباشر لليوم هو USD 0.951528. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.75K. يتم تحديث سعر ERN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethos Reserve Note الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.73K
- تغيير سعر Ethos Reserve Note خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 197.39K
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خلال اليوم، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0002994919731573 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0547184740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0416547557 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ -0.0243000076422305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002994919731573
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.0547184740
|-5.75%
|60 يوم
|$ -0.0416547557
|-4.37%
|90 يوم
|$ -0.0243000076422305
|-2.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethos Reserve Note: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-0.03%
-2.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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