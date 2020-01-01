توكنوميكس Ethos Reserve Note (ERN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethos Reserve Note (ERN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethos Reserve Note (ERN) الموقع الرسمي: https://ethos.finance اشتر ERN الآن!

توكنوميكس Ethos Reserve Note (ERN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethos Reserve Note (ERN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.95K $ 68.95K $ 68.95K إجمالي العرض: $ 69.80K $ 69.80K $ 69.80K العرض المتداول: $ 69.80K $ 69.80K $ 69.80K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.95K $ 68.95K $ 68.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.901836 $ 0.901836 $ 0.901836 السعر الحالي: $ 0.988077 $ 0.988077 $ 0.988077 معرفة المزيد عن سعر Ethos Reserve Note (ERN)

توكنوميكس Ethos Reserve Note (ERN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethos Reserve Note (ERN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ERN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ERN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ERN، استكشف السعر المباشر لتوكن ERN!

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