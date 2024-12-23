سعر Ethix (ETHIX)
سعر Ethix (ETHIX) المباشر لليوم هو USD 0.164885. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.66M. يتم تحديث سعر ETHIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K
- تغيير سعر Ethix خلال اليوم هو -1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.50M
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خلال اليوم، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ -0.0030861873814369 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ -0.0060664489 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ +0.0266223485 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ +0.0192969780729674 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0030861873814369
|-1.83%
|30 يوم
|$ -0.0060664489
|-3.67%
|60 يوم
|$ +0.0266223485
|+16.15%
|90 يوم
|$ +0.0192969780729674
|+13.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-1.83%
-7.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).
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