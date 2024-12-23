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سعر Ethix (ETHIX) المباشر لليوم هو USD 0.164885 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.66M . يتم تحديث سعر ETHIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K - تغيير سعر Ethix خلال اليوم هو -1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.50M

أداء سعر Ethix (ETHIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ -0.0030861873814369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ -0.0060664489 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ +0.0266223485 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethix مقابل USD هو $ +0.0192969780729674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0030861873814369 -1.83% 30 يوم $ -0.0060664489 -3.67% 60 يوم $ +0.0266223485 +16.15% 90 يوم $ +0.0192969780729674 +13.25%

تحليل سعر Ethix (ETHIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.161865$ 0.161865 $ 0.161865 24 ساعة مرتفع $ 0.172412$ 0.172412 $ 0.172412 عالية طوال الوقت $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -7.74%

معلومات سوق Ethix (ETHIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: