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سعر Ethereans (OS) المباشر لليوم هو USD 0.447373 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 382.96K . يتم تحديث سعر OS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethereans الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 276.65 - تغيير سعر Ethereans خلال اليوم هو -4.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 856.01K

أداء سعر Ethereans (OS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethereans مقابل USD هو $ -0.0228753635244449 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethereans مقابل USD هو $ -0.0526410387 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethereans مقابل USD هو $ -0.0498377548 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethereans مقابل USD هو $ -0.004018142551526 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0228753635244449 -4.86% 30 يوم $ -0.0526410387 -11.76% 60 يوم $ -0.0498377548 -11.14% 90 يوم $ -0.004018142551526 -0.89%

تحليل سعر Ethereans (OS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethereans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.445631$ 0.445631 $ 0.445631 24 ساعة مرتفع $ 0.470249$ 0.470249 $ 0.470249 عالية طوال الوقت $ 74.06$ 74.06 $ 74.06 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -4.86% تغير السعر (7 أيام) -24.78%

معلومات سوق Ethereans (OS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: