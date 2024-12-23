سعر ELYFI (ELFI)
سعر ELYFI (ELFI) المباشر لليوم هو USD 0.00850793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 433.14K. يتم تحديث سعر ELFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ELYFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70K
- تغيير سعر ELYFI خلال اليوم هو +1.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.91M
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خلال اليوم، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ +0.00014698 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ -0.0006959146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ -0.0015869101 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014698
|+1.76%
|30 يوم
|$ -0.0006959146
|-8.17%
|60 يوم
|$ -0.0015869101
|-18.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ELYFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.47%
+1.76%
-6.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.
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