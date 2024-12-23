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سعر ELYFI (ELFI) المباشر لليوم هو USD 0.00850793 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 433.14K . يتم تحديث سعر ELFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ELYFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70K - تغيير سعر ELYFI خلال اليوم هو +1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.91M

أداء سعر ELYFI (ELFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ +0.00014698 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ -0.0006959146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ -0.0015869101 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ELYFI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014698 +1.76% 30 يوم $ -0.0006959146 -8.17% 60 يوم $ -0.0015869101 -18.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ELYFI (ELFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ELYFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00804775$ 0.00804775 $ 0.00804775 24 ساعة مرتفع $ 0.0085021$ 0.0085021 $ 0.0085021 عالية طوال الوقت $ 0.089174$ 0.089174 $ 0.089174 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) +1.76% تغير السعر (7 أيام) -6.03%

معلومات سوق ELYFI (ELFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: